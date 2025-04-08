Фанат «Атланты Хоукс» выиграл $ 10 тыс. после попадания с центра площадки
Поделиться
Поклонник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хоукс» в перерыве матча регулярного чемпионата с «Юта Джаз», завершившимся победой «ястребов» со счётом 147:134, в ночь на 7 апреля получил $ 10 тыс. за дальнее попадание с центра площадки.
НБА — регулярный чемпионат
07 апреля 2025, понедельник. 01:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
147 : 134
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Атланта Хоукс: Оконгву - 27, Янг - 23, Леверт - 21, Дэниэлс - 19, Крейчи - 17, Рисашер - 16, Мэнн - 10, Гуйе - 8, Ньянг - 6, Уоллес, Мэтьюз, Барлоу, Плауден
Юта Джаз: Джордж - 35, Секстон - 27, Кольер - 17, Сенсабо - 15, Джузэнг - 15, Спрингер - 9, Филиповски - 9, Михайлюк - 7, Кесслер, Поттер, Чьебв, Мартин
Поклонник был приглашён на паркет в ходе результатов лотереи билетов, позволяющей принять участие в розыгрыше денежного приза за дальний бросок. У фаната получилось попасть в кольцо и забрать деньги в размере $ 10 тыс.
Лучшим игроком в составе «Атланты» стал форвард Оньека Оконгву, набравший 31 очко, сделавший 12 подборов, три передачи и один блок-шот.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 апреля 2025
-
00:33
-
00:18
- 7 апреля 2025
-
23:28
-
22:58
-
22:47
-
21:58
-
21:42
-
21:11
-
20:44
-
19:50
-
19:38
-
18:42
-
18:10
-
17:59
-
17:57
-
17:28
-
16:58
-
16:41
-
16:14
-
15:15
-
14:37
-
14:19
-
13:27
-
12:54
-
12:26
-
12:03
-
11:10
-
10:59
-
10:19
-
10:10
-
09:56
-
09:20
-
08:30
-
06:47
-
06:19