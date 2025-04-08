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Фанат «Атланты Хоукс» выиграл $ 10 тыс. после попадания с центра площадки

Фанат «Атланты Хоукс» выиграл $ 10 тыс. после попадания с центра площадки
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Поклонник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хоукс» в перерыве матча регулярного чемпионата с «Юта Джаз», завершившимся победой «ястребов» со счётом 147:134, в ночь на 7 апреля получил $ 10 тыс. за дальнее попадание с центра площадки.

НБА — регулярный чемпионат
07 апреля 2025, понедельник. 01:00 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
147 : 134
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Атланта Хоукс: Оконгву - 27, Янг - 23, Леверт - 21, Дэниэлс - 19, Крейчи - 17, Рисашер - 16, Мэнн - 10, Гуйе - 8, Ньянг - 6, Уоллес, Мэтьюз, Барлоу, Плауден
Юта Джаз: Джордж - 35, Секстон - 27, Кольер - 17, Сенсабо - 15, Джузэнг - 15, Спрингер - 9, Филиповски - 9, Михайлюк - 7, Кесслер, Поттер, Чьебв, Мартин

Поклонник был приглашён на паркет в ходе результатов лотереи билетов, позволяющей принять участие в розыгрыше денежного приза за дальний бросок. У фаната получилось попасть в кольцо и забрать деньги в размере $ 10 тыс.

Лучшим игроком в составе «Атланты» стал форвард Оньека Оконгву, набравший 31 очко, сделавший 12 подборов, три передачи и один блок-шот.

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