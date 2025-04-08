Фанат «Атланты Хоукс» выиграл $ 10 тыс. после попадания с центра площадки

Поклонник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хоукс» в перерыве матча регулярного чемпионата с «Юта Джаз», завершившимся победой «ястребов» со счётом 147:134, в ночь на 7 апреля получил $ 10 тыс. за дальнее попадание с центра площадки.

Поклонник был приглашён на паркет в ходе результатов лотереи билетов, позволяющей принять участие в розыгрыше денежного приза за дальний бросок. У фаната получилось попасть в кольцо и забрать деньги в размере $ 10 тыс.

Лучшим игроком в составе «Атланты» стал форвард Оньека Оконгву, набравший 31 очко, сделавший 12 подборов, три передачи и один блок-шот.