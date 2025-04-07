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Батлер — о трёх очках Карри с «Хьюстоном»: никогда не видел столько фолов на баскетболисте

Батлер — о трёх очках Карри с «Хьюстоном»: никогда не видел столько фолов на баскетболисте
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35-летний американский баскетболист Джимми Батлер, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда, высказался о трёх очках звезды «воинов» и четырёхкратного чемпиона лиги Стефена Карри в матче с «Хьюстон Рокетс» (96:106).

НБА — регулярный чемпионат
07 апреля 2025, понедельник. 03:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
96 : 106
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Хилд - 20, Подзиемски - 19, Пэйтон II - 16, Батлер - 13, Куминга - 9, Луни - 5, Джексон-Дэвис - 4, Муди - 3, Карри - 3, Пост - 2, Грин - 2, Сантос, Нокс, Роу, Спенсер
Хьюстон Рокетс: Брукс - 24, Грин - 21, Шенгюн - 19, Смит II - 16, Томпсон - 14, Исон - 4, Холидей - 3, Ванвлит - 3, Адамс - 2, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Уильямс, Грин

«Они проделали хорошую работу, как бы это ни называлось… Я никогда не видел, чтобы на баскетболисте фолили так много, как на нём», — приводит слова Батлера издание Clutch Points.

По ходу матча Стефен реализовал один из восьми трёхочковых бросков, также дважды смазав со средней дистанции. На счету Карри также два подбора и восемь передач при четырёх потерях.

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