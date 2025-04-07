Батлер — о трёх очках Карри с «Хьюстоном»: никогда не видел столько фолов на баскетболисте

35-летний американский баскетболист Джимми Батлер, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда, высказался о трёх очках звезды «воинов» и четырёхкратного чемпиона лиги Стефена Карри в матче с «Хьюстон Рокетс» (96:106).

«Они проделали хорошую работу, как бы это ни называлось… Я никогда не видел, чтобы на баскетболисте фолили так много, как на нём», — приводит слова Батлера издание Clutch Points.

По ходу матча Стефен реализовал один из восьми трёхочковых бросков, также дважды смазав со средней дистанции. На счету Карри также два подбора и восемь передач при четырёх потерях.