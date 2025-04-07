Трей Янг вошёл в топ-3 игроков в истории НБА в одном из показателей

26-летней четырёхкратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и атакующий защитник «Атланты Хоукс» американец Трей Янг стал третьим баскетболистом в истории НБА, которому удалось в рамках одного регулярного чемпионата записать на свой счёт 800+ результативных передач и 200+ трёхочковых бросков.

В минувшем матче с «Юта Джаз», который завершился со счётом 147:134 в пользу коллектива из Атланты, американскому атлету удалось реализовать четыре трёхочковых броска и 15 передач, благодаря чему Трей вошёл в число лидеров по данному показателю. Ранее это достижение покорялось лишь Джеймсу Хардену и Расселлу Уэстбруку.