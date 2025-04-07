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Экс-тренер ЦСКА Итудис выступил за изменение формата «Финала четырёх» Евролиги

Экс-тренер ЦСКА Итудис выступил за изменение формата «Финала четырёх» Евролиги
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Бывший главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис, который сейчас возглавляет «Хапоэль» из Тель-Авива, выступил за изменение формата проведения «Финала четырёх» Евролиги.

«Плей-офф — это сердце баскетбола. У нас было два полуфинала Кубка Европы, оба из которых завершились в третьем матче. Каждая игра было очень зрелищной. Я считаю, что Евролига должна принять это во внимание.

Несмотря на то что мне приходилось участвовать в 14 финалах Евролиги и я с большим уважением отношусь к организации турниров и «Финала четырёх», я по-прежнему поддерживаю идею системы плей-офф [в «Финале четырёх»]. На мой взгляд, баскетбол действительно заключается в плей-офф», — приводит слова Итудиса портал Basket News.

В данный момент победители в плей-офф выходят в «Финал четырёх» после победы в трёх матчах, в то время как полуфиналисты и финалисты определяются по результатам одной игры.

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