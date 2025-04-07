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Претендент на MVP НБА Гилджес-Александер впервые за 1200+ дней не встал на линию штрафных

Претендент на MVP НБА Гилджес-Александер впервые за 1200+ дней не встал на линию штрафных
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26-летний канадский баскетболист Шей Гилджес-Александер, выступающий за команду «Оклахома-Сити Тандер» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на позиции защитника, впервые с 2021 года по ходу матча не встал на линию штрафных бросков. Это произошло в игре с «Лос-Анджелес Лейкерс» (99:126).

НБА — регулярный чемпионат
06 апреля 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
99 : 126
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 26, Уильямс - 16, Холмгрен - 10, Дорт - 9, Уоллес - 8, Хартенштайн - 8, Карузо - 7, Джо - 6, Уильямс - 5, Уиггинс - 4, Джонс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 30, Ривз - 20, Джеймс - 19, Финни-Смит - 14, Винсент - 12, Хатимура - 11, Хэйс - 7, Гудвин - 4, Вандербилт - 3, Кнехт - 3, Джеймс - 3, Колоко, Милтон, Лень, Моррис

«Я не знаю, что сказать. На мне не было зафиксировано ни одного нарушения. Не знаю, надо ли нам что-то менять, поскольку не думаю, что мы проиграли из-за того, что я ни разу не встал на линию штрафных. В следующей встрече нам необходимо лучше играть в обороне», — приводит слова Гилджес-Александера издание CBS Sports.

Согласно порталу StatMuse, последний раз, когда Шей не подходил к линии штрафных, был 1205 дней назад.

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