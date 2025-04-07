Претендент на MVP НБА Гилджес-Александер впервые за 1200+ дней не встал на линию штрафных

26-летний канадский баскетболист Шей Гилджес-Александер, выступающий за команду «Оклахома-Сити Тандер» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на позиции защитника, впервые с 2021 года по ходу матча не встал на линию штрафных бросков. Это произошло в игре с «Лос-Анджелес Лейкерс» (99:126).

«Я не знаю, что сказать. На мне не было зафиксировано ни одного нарушения. Не знаю, надо ли нам что-то менять, поскольку не думаю, что мы проиграли из-за того, что я ни разу не встал на линию штрафных. В следующей встрече нам необходимо лучше играть в обороне», — приводит слова Гилджес-Александера издание CBS Sports.

Согласно порталу StatMuse, последний раз, когда Шей не подходил к линии штрафных, был 1205 дней назад.