Черногорский центровой установил новый рекорд по дабл-даблам в истории «Чикаго Буллз»

34-летний черногорский центровой мичиганского клуба «Чикаго Буллз» Никола Вучевич установил новый рекорд по дабл-даблам в истории команды.

Черногорец в сегодняшнем матче с «Шарлотт Хорнетс», который завершился со счётом 131:117 в пользу «быков», набрал 16 очков и сделал 11 подборов. Это стал 201-й дабл-дабл в карьере Вучевича в «Чикаго Буллз» в играх регулярного чемпионата. Таким образом, он установил новый рекорд по дабл-даблам в истории команды.

Ранее рекордсменом в данном показателе был легендарный шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Скотти Пиппен, который в ходе карьеры в мичиганской команде сделал 200 дабл-даблов.