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Кевин Дюрант и Пол Пирс высказались о том, как тяжело было опекать Кармело Энтони

Кевин Дюрант и Пол Пирс высказались о том, как тяжело было опекать Кармело Энтони
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Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс и двукратный чемпион североамериканской лиги Кевин Дюрант, представляющий коллектив «Финикс Санз», комплиментарно высказались в адрес 10-кратного участника Матча всех звёзд Кармело Энтони.

«После игры с Кармело любому будет больно. Другие игроки будут стараться изо всех сил, будут лезть из кожи вон, чтобы набрать свои 30 очков. Энтони заставит тебя почувствовать каждое из своих 30 очков», — приводит слова Пирса издание Ball is life.

«Кармело заставил меня слишком много думать об игре в обороне. У нас была серия игр бэк-ту-бэк, и после второй я сел в самолет и был в замешательстве», — сказал Дюрант.

Кармело Энтони будет введён в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита в 2025 году.

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