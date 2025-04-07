В Суперлиге засчитали мяч, забитый в темноте

Сегодня, 7 апреля, во Владивостоке в спорткомплексе «Олимпиец» во время матча между приморской командой «Динамо» и подмосковным клубом «Химки», который прошёл в рамках четвертьфинала Суперлиги, атакующий защитник местной команды Антон Понкрашов успешно реализовал двухочковый бросок в четвёртой четверти в тот момент, когда на площадке внезапно потух основной свет. Судьи, в свою очередь, засчитали данный бросок несмотря на обстоятельства.

Матч завершился со счётом 87:77 (17:20, 21:22, 20:14, 29:21) в пользу московского коллектива.

В ходе данного матча Антон за 31 минуту и 36 секунд набрал 13 очков, сделал четыре подбора, а также отдал пять передач при трёх потерях.