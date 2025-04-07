Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В Суперлиге засчитали мяч, забитый в темноте

В Суперлиге засчитали мяч, забитый в темноте
Комментарии

Сегодня, 7 апреля, во Владивостоке в спорткомплексе «Олимпиец» во время матча между приморской командой «Динамо» и подмосковным клубом «Химки», который прошёл в рамках четвертьфинала Суперлиги, атакующий защитник местной команды Антон Понкрашов успешно реализовал двухочковый бросок в четвёртой четверти в тот момент, когда на площадке внезапно потух основной свет. Судьи, в свою очередь, засчитали данный бросок несмотря на обстоятельства.

Матч завершился со счётом 87:77 (17:20, 21:22, 20:14, 29:21) в пользу московского коллектива.

В ходе данного матча Антон за 31 минуту и 36 секунд набрал 13 очков, сделал четыре подбора, а также отдал пять передач при трёх потерях.

Материалы по теме
Эксклюзив
Понкрашов: Швед — лучший баскетболист России, он поможет «Зениту»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android