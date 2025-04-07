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Джейлен Браун — о поведении Диллона Брукса: некоторые делают всё, чтобы остаться в лиге

Джейлен Браун — о поведении Диллона Брукса: некоторые делают всё, чтобы остаться в лиге
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28-летний американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» на позиции защитника, Джейлен Браун высказался о поведении скандального 29-летнего канадца Диллона Брукса, представляющего клуб «Хьюстон Рокетс».

«Единственный человек, который делает странные вещи и говорит гадости, — это Диллон Брукс… Это его фишка. Некоторые игроки делают всё, что им нужно, чтобы остаться в лиге… В том числе и пытаются вывести вас из себя без всякой на то причины. Он единственный человек, который действительно так поступил со мной», — приводит слова Брауна издание Clutch Points.

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