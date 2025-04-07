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Представлен обновлённый рейтинг команд НБА. «Денвер» на грани вылета из топ-10

Представлен обновлённый рейтинг команд НБА. «Денвер» на грани вылета из топ-10
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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала на своём официальном сайте еженедельный рейтинг лучших команд лиги на данный момент, исходя из побед и поражений. «Оклахома» по-прежнему лидирует в рейтинге, а «Денвер Наггетс» потерял три позиции из-за серии из четырёх поражений.

Топ лучших команд НБА на данный момент:

1. «Оклахома-Сити Тандер»
2. «Кливленд Кавальерс»
3. «Бостон Селтикс»
4. «Хьюстон Рокетс»
5. «Голден Стэйт Уорриорз»
6. «Лос-Анджелес Лейкерс»
7. «Миннесота Тимбервулвз»
8. «Лос-Анджелес Клипперс»
9. «Денвер Наггетс»
10. «Нью-Йорк Никс»
11. «Индиана Пэйсерс»
12. «Мемфис Гриззлиз»
13. «Детройт Пистонс»
14. «Милуоки Бакс»
15. «Орландо Мэджик»
16. «Атланта Хоукс»
17. «Сакраменто Кингз»
18. «Чикаго Буллз»
19. «Даллас Маверикс» «Портленд Трэйл Блэйзерс»
20. «Майами Хит»
21. «Финикс Санз»
22. «Портленд Трэйл Блэйзерс»
23. «Сан-Антонио Спёрс»
24. «Торонто Рэпторс»
25. «Бруклин Нетс»
26. «Нью-Орлеан Пеликанс»
27. «Шарлотт Хорнетс»
28. «Вашингтон Уизардс»
29. «Филадельфия Сиксерс»
30. «Юта Джаз»

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