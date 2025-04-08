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Дюрант объяснил, почему чаще всего обращает внимание на своих хейтеров

Дюрант объяснил, почему чаще всего обращает внимание на своих хейтеров
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36-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Кевин Дюрант, выступающий за коллектив «Финикс Санз» на позиции тяжёлого форварда, объяснил, почему чаще всего обращает внимание в социальных сетях на своих хейтеров.

«Почему? Потому что ненавистники — это мои фанаты, которые заблудились и начали есть запретный плод, им нужно моё наставничество», — написал Дюрант на своей странице в социальных сетях.

Дюрант в текущем сезоне североамериканской организации принял участие в 62 матчах. В среднем за игру Кевин набирает 26,6 очка, делает 6,1 подбора, а также отдаёт 4,2 передачи.

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