Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Астана — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин анонсировал объявление решения по поводу своей дальнейшей карьеры

Егор Дёмин анонсировал объявление решения по поводу своей дальнейшей карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

19-летний российский баскетболист выступающей в американской студенческой лиге NCAA команды университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин анонсировал в социальной сети X объявление решения о своей дальнейшей карьере. Американские аналитические издания предсказывают Дёмину выбор в первом раунде драфта НБА, при этом у него есть возможность провести в NCAA и следующий сезон.

«Я объявлю своё решение завтра! Настройтесь на 10 утра (по факту: 8 апреля в 19:00 мск. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Дёмин.

В сезоне-2024/2025 команда BYU дошла до 1/8 финала «Мартовского безумия» NCAA, выступавший на позициях разыгрывающего защитника и атакующего защитника Дёмин являлся стабильным игроком стартовой пятёрки. На счету Егора 33 матча при 10,6 очка, 5,5 ассиста и 3,9 подбора в среднем за игру.

Видео: Дёмин вышел на интервью с заплаканными глазами после поражения

Материалы по теме
Издание Bleacher Report назвало возможный номер и команды Егора Дёмина на драфте НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android