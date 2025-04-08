Результаты игрового дня НБА 8 апреля
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В ночь со 7 на 8 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата прошли два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 8 апреля
- «Детройт Пистонс» – «Сакраменто Кингз» — 117:127.
- «Майами Хит» – «Филадельфия Сиксерс» — 117:105.
НБА — регулярный чемпионат
08 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
117 : 127
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Детройт Пистонс: Каннингем - 35, Хардуэй-младший - 19, Томпсон - 15, Бисли - 14, Сассер - 8, Стюарт - 8, Дюрен - 6, Холланд - 5, Шрёдер - 5, Фонтеккио - 2, Рид, Дженкинс, Клинтман, Смит, Уотерс III
Сакраменто Кингз: Лавин - 43, Дерозан - 37, Сабонис - 19, Валанчюнас - 10, Картер - 7, Лайлз - 7, Монк - 2, Эллис - 2, Джонс, Макдермотт, Фульц, Краудер
НБА — регулярный чемпионат
08 апреля 2025, вторник. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
117 : 105
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Майами Хит: Робинсон - 21, Хироу - 20, Уэр - 19, Ларссон - 12, Митчелл - 12, Бёркс - 11, Хайсмит - 9, Андерсон - 8, Жакез-мл. - 5, Розир, Кристофер, Адебайо, Джонсон, Уиггинс
Филадельфия Сиксерс: Гримс - 29, Уокер - 29, Бона - 16, Батлер - 8, Бэгли - 6, Лоури - 5, Каунсил - 5, Каслтон - 4, Риз - 3, Драммонд, Худ-Скифино, Эдвардс
Самым результативным баскетболистом игрового дня стал лёгкий форвард «Сакраменто Кингз» Зак Лавин, на счету которого 43 очка, а также три подбора и четыре ассиста.
Видео: Зак Лавин попадает 10 трёхочковых подряд
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