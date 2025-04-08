В ночь со 7 на 8 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата прошли два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 8 апреля

«Детройт Пистонс» – «Сакраменто Кингз» — 117:127.

«Майами Хит» – «Филадельфия Сиксерс» — 117:105.

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал лёгкий форвард «Сакраменто Кингз» Зак Лавин, на счету которого 43 очка, а также три подбора и четыре ассиста.

Видео: Зак Лавин попадает 10 трёхочковых подряд