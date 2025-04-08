Единая лига: расписание на 8 апреля
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Сегодня, 8 апреля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ запланирован очередной игровой день. В общей сложности в эту дату состоится один матч, с расписанием которого предлагает ознакомиться «Чемпионат».
Единая лига: расписание на 8 апреля:
18:00 мск – «Астана» – УНИКС.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 апреля 2025, вторник. 18:00 МСК
Астана
Астана
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает петербургский «Зенит», на счету которого 37 побед и пять поражений. Вторую позицию занимает московский ЦСКА (36 побед и шесть поражений), а топ-3 замыкает казанский УНИКС (34 победы и восемь поражений).
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