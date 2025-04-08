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Гран Канария — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
20:30 Мск
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Еврокубок: расписание финального матча 8 апреля

Еврокубок: расписание финального матча 8 апреля
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Сегодня, 8 апреля, состоится первый матч финальной серии баскетбольного Еврокубка, в рамках которого сыграют «Хапоэль» из Тель-Авива и испанский клуб «Гран Канария». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Права на трансляции матчей Еврокубка в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Еврокубок, финал, первый матч, 8 апреля:

20:00 мск – «Хапоэль» Тель-Авив – «Гран Канария».

Еврокубок . Final. 1-й тур
08 апреля 2025, вторник. 20:00 МСК
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Согласно регламенту соревнований финальные игры будут проходить до двух побед.

В полуфинальной серии «Хапоэль» оказался сильнее «Валенсии» (2-1 в серии), а «Гран Канария» прошла турецкий «Бахчешехир» (2-1 в серии).

Действующим победителем Еврокубка является «Париж». В финале турнира парижане встречались с другой командой из Франции — «Бурком» — и по итогам двух игр одержали победу.

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