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Гран Канария — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
20:30 Мск
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Агент Хавьера Паскуаля высказался о будущем главного тренера «Зенита»

Агент Хавьера Паскуаля высказался о будущем главного тренера «Зенита»
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Вадим Михалевский, агент главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля, ответил на вопрос по поводу будущего своего клиента.

«На данный момент Хави – одно из самых громких имён в европейском баскетболе. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до конца нынешнего сезона. Клуб очень ценит Хавьера и, вероятно, постарается его сохранить в команде, но делать прогнозы сложно. К примеру, в январе 2025 года он получил предложение от «Анадолу Эфес», но предпочёл остаться в «Зените» до конца сезона. В Евролиге не так много клубов, которые соответствуют его критериям: он всегда хочет выступать на самом высоком уровне. Посмотрим, что предложит рынок», — приводит слова Паскуаля Backdoorpodcast.

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