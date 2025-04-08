Агент Хавьера Паскуаля высказался о будущем главного тренера «Зенита»

Вадим Михалевский, агент главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля, ответил на вопрос по поводу будущего своего клиента.

«На данный момент Хави – одно из самых громких имён в европейском баскетболе. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до конца нынешнего сезона. Клуб очень ценит Хавьера и, вероятно, постарается его сохранить в команде, но делать прогнозы сложно. К примеру, в январе 2025 года он получил предложение от «Анадолу Эфес», но предпочёл остаться в «Зените» до конца сезона. В Евролиге не так много клубов, которые соответствуют его критериям: он всегда хочет выступать на самом высоком уровне. Посмотрим, что предложит рынок», — приводит слова Паскуаля Backdoorpodcast.

Главные новости дня: