«Самое яркое воспоминание». Кириленко — о беседе с Джоном Стоктоном после перехода в «Юту»

Прославленный игрок, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился воспоминаниями о первых шагах в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Кириленко стал игроком «Юты Джаз» в 2001 году.
«Мои первые шаги в НБА были очень сложными. Это был мой первый опыт жизни в другой стране — с иным менталитетом, культурой и абсолютно новой системой тренировок. Тогда нам всем казалось, что НБА — это где-то на другой планете.
Я попал в лучшую лигу мира и сразу окунулся в тренировочный процесс, выстроенный совершенно по-другому. Первые тренировки доводили до изнеможения. Приходя домой, я ощущал боль во всём теле. Но когда втянулся, понял, что это было мне на пользу.
Самое яркое воспоминание того времени — мой первый день в «Юте Джаз». Уже на первой тренировке я оказался на одной площадке с двумя величайшими игроками в истории — Джоном Стоктоном и Карлом Мэлоуном. Олимпийские чемпионы, участники Dream Team-92, легенды, чьи имена вписаны в Зал славы НБА.
Помню, как впервые увидел Джона Стоктона на тренировке. Подошёл, сказал:
— Ой, здравствуйте, меня зовут Андрей.
Он ответил:
— А я Джон.
А я такой:
— А я знаю, я смотрел ваши игры!
Недавно снова разговаривал с ним, ему уже 60. Говорю:
— Господи, ты просто старик уже!
А он смеётся:
— Так я был стариком, когда ты пришёл!
Действительно, легендарный игрок. И мне невероятно повезло, что мои первые шаги в НБА прошли рядом с такими людьми», — написал Кириленко.