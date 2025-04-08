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20:30 Мск
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Евролига сделала заявление относительно намерений НБА создать лигу в Европе

Евролига сделала заявление относительно намерений НБА создать лигу в Европе
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Исполнительный совет Евролиги по коммерческим активам 7 апреля провёл заседание, где обсудил будущее соревнований. Правление подтвердило приверженность продолжению пути, пройденному за последние 25 лет. Также во время встречи была затронута тема относительно намерений НБА создать новую лигу в Европе.

«Правление обсудило озвученные предложения по созданию новой европейской лиги, расценивая такой шаг как угрозу давним традициям европейского баскетбола. Такие изменения могут привести к фрагментации и неразберихе в спорте. В то же время Правление подчеркнуло свою открытость к диалогу с любой стороной, искренне заинтересованной в содействии дальнейшему росту европейского баскетбола. Однако оно по-прежнему выступает решительно против любых инициатив, которые подрывают основные ценности, наследие и фанатскую базу европейского спорта и могут оставить без внимания преданных болельщиков», — говорится в сообщении Евролиги.

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