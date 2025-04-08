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Агент Хавьера Паскуаля предположил, когда российские клубы вернутся в Евролигу

Агент Хавьера Паскуаля предположил, когда российские клубы вернутся в Евролигу
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Вадим Михалевский, агент главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля, ответил на вопрос по поводу потенциального возвращения российских команд в Евролигу.

«Уверен, российские клубы вернутся в Евролигу, как только ситуация в мире стабилизируется. Экономическое положение российских клубов? Россия добилась высоких экономических результатов, и это помогает поддерживать очень высокий уровень профессионализма. У нас есть группа ведущих клубов, таких как ЦСКА, «Зенит», УНИКС и «Локомотив-Кубань», у которых по-прежнему бюджеты уровня Евролиги, в то время как другие клубы всё так же располагают солидными ресурсами по сравнению со многими европейскими командами», — приводит слова Михалевского Backdoorpodcast.

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