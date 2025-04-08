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Гран Канария — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
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Дрэймонд Грин предположил, почему Стефен Карри бросает штрафные реже, чем мог бы

Дрэймонд Грин предположил, почему Стефен Карри бросает штрафные реже, чем мог бы
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Тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказал мнение, что его товарищ по команде Стефен Карри мог бы чаще вставать на линию штрафных бросков, однако судьи не фиксируют на нём многие фолы.

«Стефен не симулирует. Он не выпрашивает фолы, не даёт понять, что на нём нарушают правила. В этой лиге мы поощряем тех, кто симулирует. У нас даже есть правило против этого, но оно не работает», — сказал Грин в своём подкасте.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Карри к настоящему моменту принял участие в 65 матчах, где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 4,4 подбора и отдавал 6,1 передачи.

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