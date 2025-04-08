Лу Уильямс сделал выбор между Дончичем и Гилджес-Александером перед плей-офф НБА

Трёхкратный лучший шестой игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Лу Уильямс признался, что потенциал 26-летнего канадского разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера расценивает выше, чем 26-летнего словенца Луки Дончича, представляющего «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Если речь идёт о нынешнем сезоне, то мы знаем, что Шей был одним из двух лучших игроков во всей лиге, и я не думаю, что это изменится в плей-офф. При этом в моём посыле нет никакого неуважения к Луке», — сказал Уильямс в эфире Run It Back.

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