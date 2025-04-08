Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран Канария — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лу Уильямс сделал выбор между Дончичем и Гилджес-Александером перед плей-офф НБА

Лу Уильямс сделал выбор между Дончичем и Гилджес-Александером перед плей-офф НБА
Комментарии

Трёхкратный лучший шестой игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Лу Уильямс признался, что потенциал 26-летнего канадского разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера расценивает выше, чем 26-летнего словенца Луки Дончича, представляющего «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Если речь идёт о нынешнем сезоне, то мы знаем, что Шей был одним из двух лучших игроков во всей лиге, и я не думаю, что это изменится в плей-офф. При этом в моём посыле нет никакого неуважения к Луке», — сказал Уильямс в эфире Run It Back.

Материалы по теме
Вы ненавидите современный баскетбол? Отлично — значит, вы стали тем самым старым ворчуном
Вы ненавидите современный баскетбол? Отлично — значит, вы стали тем самым старым ворчуном

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android