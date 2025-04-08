Чарльз Баркли: Майкл Джордан убил больше людей, чем чума

Член Зала славы баскетбола, а также 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Чарльз Баркли признался, что любые сравнения 18-летнего Купера Флэгга с легендами НБА считает преждевременными. По мнению Баркли, повышенные ожидания могут только надломить молодого игрока.

«Прежде всего, говорить, что он уже стал подобен кому-то в НБА, значит быть несправедливым по отношению к этому человеку. Купер – потрясающий молодой игрок. Он здорово смотрится на телевидении, и я не могу дождаться, когда увижу его в НБА. Однако я ненавижу, когда парни на ТВ пытаются его с кем-то сравнивать. Говорят, этот парень — следующий Майкл Джордан. Майкл Джордан убил больше людей, чем чума», — сказал Баркли на канале Dan Patrick Show в YouTube.

Джордан поздравил Картера с избранием в Зал славы баскетбола: