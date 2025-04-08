Чемпион Европы Матиц Ребец покинет «Пари Нижний Новгород» — источник

Словенский разыгрывающий «Пари Нижний Новгород» Матиц Ребец в ближайшее время покинет команду. Об этом информирует телеграм-канал «Перехват». По сведениям источника, стороны близки к расторжению действующего соглашения.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Ребец принял участие в 11 матчах, где в среднем набирал 6,2 очка, совершал 2,8 подбора и отдавал 3,1 передачи.

Матиц является чемпионом Европы в составе национальной команды. Также Ребец трижды становился обладателем Кубка Словении (2015/2016, 2017/2018, 2022/2023). В Единой лиге спортсмен ранее выступал за «Енисей» (в 2017 году).

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