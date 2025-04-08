Российская команда «Крылья Барса» победила в рейтинговом турнире ФИБА

5-6 апреля в столице Сербии Белграде прошёл турнир BG 3X3 League Open Wheelchair Basketball, котируемый в рейтинге Международной федерации баскетбола (ФИБА).

От Российской Федерации участие в турнире принимали две команды – «Крылья Барса» и «Юность». Коллективы прибыли в Сербию в рамках проекта «тихий! баскетбол». Победителем в итоге стали «Крылья», которые в финальном матче взяли верх в противостоянии с «Юностью» со счётом 13:6. Бронзу завоевал сербский клуб SingidunumCZV, одолевший во встрече за третье место Kkk Soko.

«Две наши команды по баскетболу на колясках, «Крылья Барса» и «Юность», отлично сыграли на турнире в Белграде. Они показывали высочайший уровень российского 3х3 на колясках, который мы активно развиваем. Очень важно, что это рейтинговый турнир FIBA. К тому же впервые адаптивный баскетбол транслировался на 6 балканских стран в прайм-тайме ведущего спортивного телеканала Arena Sport. Конечно, всё это было бы невозможно без наших партнёров и организаторов — BG 3x3 League и AVG Pro Sport. Надеюсь, международных турниров будет становиться больше», — приводит слова президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко пресс-служба организации.

Достижения сборных России по баскетболу: