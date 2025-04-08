Названо вероятное решение Егора Дёмина относительно выбора между НБА или годом в NCAA

Российский баскетболист Егор Дёмин принял решение выставить свою кандидатуру на драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. Об этом информирует «Матч ТВ».

Ранее спортсмен анонсировал решение о своей дальнейшей карьере: игрок может остаться ещё на год в студенческом баскетболе (NCAA) либо попробовать пробиться в НБА. Дёмин сообщил, что официально раскроет решение в 19:00 мск.

Нынешний сезон в американской NCAA был для Егора первым. Большинство известных спортивных изданий включают россиянина в список 10-15 лучших игроков драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года.

Егор Дёмин тренируется на базе «Орландо Мэджик»: