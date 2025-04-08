Станислав Ерёмин назвал потенциальную проблему Дёмина перед выбором Егора между НБА и NCAA

Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Станислав Ерёмин поделился мнением о будущем Егора Дёмина. Сегодня, 8 апреля, российский баскетболист должен определиться относительно своего следующего карьерного шага: остаться ли ещё на один год в студенческом баскетболе в США или выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года. Ожидается, что Егор сделает заявление в 19:00 мск.

«Слежу за ним заочно, наводил о нём справки. Не могу сказать, стоит ли ему уже сейчас пробовать свои силы в НБА или ещё год поиграть на текущем уровне. Отмечу только одно — лишь бы ему не навредило излишнее внимание. Таким молодым и талантливым ребятам подобное давление порой мешает выйти на ожидаемый уровень», – приводит слова Ерёмина «ВсеПроСпорт.ру».

Дёмин вышел на интервью с заплаканными глазами после поражения: