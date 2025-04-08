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Гран Канария — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
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Чендлер Парсонс рассказал, как Дуайт Ховард на месяц одолжил ему свою «Феррари»

Чендлер Парсонс рассказал, как Дуайт Ховард на месяц одолжил ему свою «Феррари»
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Экс-игрок НБА Чендлер Парсонс вспомнил, как чемпион лиги 2020 года Дуайт Ховард одолжил на месяц ему свою машину «Феррари». Оба выступали за «Хьюстон Рокетс».

«Он всегда был отличным товарищем по команде. Помню, он приехал на «Феррари». Я такой: «Чувак, я никогда такого не видел». На следующий день он пришёл и бросил мне ключи от этой «Феррари». Кажется, я водил его машину около месяца. Вот так всё просто. Я месяц водил его «Феррари». У него всегда отличное настроение, а с лица не сходит широкая улыбка. Я в полной мере наслаждался временем, проведённым с Дуайтом Ховардом», — сказал Парсонс в эфире Run It Back.

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