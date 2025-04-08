Егор Дёмин объявил о своём участии в драфте НБА — ESPN

19-летний российский баскетболист выступающей в американской студенческой лиге NCAA команды университета Бригама Янга (BYU) Егор Дёмин объявил о своём намерении участвовать в драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в этом году. Об этом сообщает авторитетный североамериканский портал ESPN.

В сезоне-2024/2025 команда BYU дошла до 1/8 финала «Мартовского безумия» NCAA, выступавший на позициях разыгрывающего защитника и атакующего защитника Дёмин являлся стабильным игроком стартовой пятёрки. На счету Егора 33 матча при 10,6 очка, 5,5 ассиста и 3,9 подбора в среднем за игру.

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