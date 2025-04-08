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Стивен Эй Смит заявил о намерении баллотироваться на пост президента США в 2028 году

Стивен Эй Смит заявил о намерении баллотироваться на пост президента США в 2028 году
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Известный американский журналист и эксперт Стивен Эй Смит заявил о своём намерении участвовать в выборах президента США в 2028 году.

«В последние несколько недель я был вынужден отнестись к этому более серьёзно. Ко мне обращались люди из Капитолия, а также выборные должностные лица, такие как губернаторы, мэры и другие. Они задавали мне обоснованные и серьёзные вопросы на тему моего участия в выборах президента США. У меня нет желания становиться политиком, но я решил больше не закрывать эту дверь.

Буду рассматривать такую возможность. Если в конце 2026 или 2027 года я посмотрю на нашу страну и увижу, что она находится в состоянии полного хаоса, и у меня будут законные основания полагать, что у меня есть шанс стать президентом Соединённых Штатов, я не буду исключать эту возможность», — приводит слова Эй Смита издание Huff Post.

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