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Сергей Елевич высказался о намерении Егора Дёмина участвовать в драфте НБА

Сергей Елевич высказался о намерении Егора Дёмина участвовать в драфте НБА
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Бывший главный тренер сборной России Сергей Елевич дал комментарий по поводу дальнейших перспектив 18-летнего разыгрывающего защитника университета Бригама Янга, Егора Дёмина в НБА (Национальной баскетбольной ассоциации) после выставления своей кандидатуры на драфт лиги.

«Егор показал себя в NCAA. У него был неплохой результат в Испании. Я слежу за Егором — его отец играл у меня. Может, рановато ему, хоть и Егор — перспективная фигура. Он может преподнести сюрпризы. У него такой возраст, когда надо побольше поиграть. Придёт время, когда он получит кредит доверия. Его надо завоёвывать в других командах, чтобы было игровое время. Трудно сказать, что произойдёт, если Егор перейдёт в НБА. Буду рад, если Егора возьмут!» — сказал Елевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сегодня, 8 апреля, российский баскетболист должен определиться относительно своего следующего карьерного шага: остаться ли ещё на один год в студенческом баскетболе в США или выставить свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года. Ожидается, что Егор сделает заявление в 19:00 мск.

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