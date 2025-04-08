Егор Дёмин объявил об участии в драфте НБА — 2025

19-летний российский баскетболист, выступающий в американской студенческой лиге NCAA команды университета Бригама Янга (BYU), Егор Дёмин сообщил на пресс-конференции, что будет участвовать в драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в этом году.

Лотерея драфта и драфт-комбайн состоятся в мае в Чикаго. Лотерея пройдёт 12 мая, а просмотр будущих новичков запланирован на период с 11 по 18 мая.

В сезоне-2024/2025 команда BYU дошла до 1/8 финала «Мартовского безумия» NCAA, выступавший на позициях разыгрывающего защитника и атакующего защитника Дёмин являлся стабильным игроком стартовой пятёрки. На счету Егора 33 матча при 10,6 очка, 5,5 ассиста и 3,9 подбора в среднем за игру.

Большинство известных спортивных изданий включают Егора в список 10-15 лучших игроков драфта Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года.