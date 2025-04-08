Легионер УНИКСа стал самым результативным иностранным игроком в истории Единой лиги
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32-летний американский центровой УНИКСа Джален Рейнольдс стал самым результативным иностранным игроком в истории Единой лиги.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 апреля 2025, вторник. 18:00 МСК
Астана
Астана
4-я четверть
65 : 105
УНИКС
Казань
Астана: Мотовилов, Пестов, Старкс, Щербак, Десятников, Походяев, Сарсенгалиев, Смит, Айткали, Майдекин, Оразбеков, Абашидзе
УНИКС: Акун-Пёрселл, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Лабери, Найт, Торопов, Илюк, Бако, Стуленков, Лопатин
В сегодняшнем матче с «Астаной», счёт в котором на момент написания новости равен 64:35 в пользу казанцев, Рейнольдс за первую половину встречи набрал 10 очков. Таким образом, в ходе карьеры в Единой лиге американский атлет суммарно набрал 2297 очков, став новым рекордсменом в данном показателе.
Ранее данный рекорд принадлежал французу Нандо Де Коло, на счету которого было 2296 очков, набранных в ходе выступления в Единой лиге за московский клуб ЦСКА (с 2014 по 2019 год).
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