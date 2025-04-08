Легионер УНИКСа стал самым результативным иностранным игроком в истории Единой лиги

32-летний американский центровой УНИКСа Джален Рейнольдс стал самым результативным иностранным игроком в истории Единой лиги.

В сегодняшнем матче с «Астаной», счёт в котором на момент написания новости равен 64:35 в пользу казанцев, Рейнольдс за первую половину встречи набрал 10 очков. Таким образом, в ходе карьеры в Единой лиге американский атлет суммарно набрал 2297 очков, став новым рекордсменом в данном показателе.

Ранее данный рекорд принадлежал французу Нандо Де Коло, на счету которого было 2296 очков, набранных в ходе выступления в Единой лиге за московский клуб ЦСКА (с 2014 по 2019 год).