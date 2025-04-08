Дёмин: я парень из Москвы. Когда ехал играть в США, не знал чего ожидать. Но всё сработало

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин выступил с благодарностью университету Бригама Янга (BYU) после того, как объявил о своём участии в драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в этом году.

«Спасибо всем, кто пришёл и решил разделить этот момент со мной. Я парень из Москвы, принявший тяжёлое решение покинуть свой дом и мою семью и отправиться играть в Испанию. После трёх лет решил отправиться в США, не знал, чего ожидать. Но всё сработало! Я сделал правильное решение.

После этого я оказался сейчас здесь. Я заявляюсь на драфт-2025. Это следующий вызов, который я готов принять. Спасибо всем тренерам и моим одноклубникам. Сначала я хочу поблагодарить президента Шэйна Риза за такую хорошую обстановку здесь. Это замечательный университет, где любому атлету и студенту будет хорошо.

Благодарен за то, как меня здесь приняли. Это многое для меня значит. Спасибо директорам за предоставление такой возможности быть частью большой семьи BYU. Они верили в меня, когда меня ещё мало кто знал.

Хочу сказать спасибо своему ментору, лучшему другу и практически старшему брату Трэвису. Он помогал мне с первого дня приезда в США. По ходу всего пути он был очень важен для меня. Мы ходили вместе ужинать почти каждую неделю, я ходил к нему в гости, он замечательный человек.

Ну и, конечно, хочу сказать спасибо тренеру. Мне сложно подобрать слова, чтобы выразить степень своей благодарности. За весь этот сезон, за веру в меня. За то, что дали мне возможность быть частью команды, посреди этих замечательных людей. Ваш опыт неоценим, я столько всего узнал. Не знаю, могли ли мы добиться ещё чего-то большего, но для меня это был огромный прогресс.

Мы уже это обсуждали, для меня вы все всегда будете как семья. Они мои лучшие друзья, они часть моей жизни навсегда. Надеюсь мы всегда будем на связи, даже после моего ухода», — сказал Дёмин на пресс-конференции.