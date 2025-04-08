Дёмин на русском на пресс-конференции поблагодарил свою семью за помощь на его пути в НБА

19-летний российский баскетболист, выступавший в минувшем сезоне в американской студенческой лиге NCAA команды университета Бригама Янга (BYU), Егор Дёмин на пресс-конференции, посвящённой его решению выставить свою кандидатуру на драфт НБА, поблагодарил свою семью за помощь и поддержку.

Эту часть своей речи Дёмин произносил на русском языке.

«Спасибо большое моим родителям, моим родным, моим близким и друзьям, кто поддерживал меня и был рядом на протяжении всего этого пути. Сначала в Испании, затем при переезде сюда и сейчас, в начале моего следующего шага. Моя мама Наталья, мой папа Владимир и брат Илья. Огромнейший вклад. То, кем я являюсь сейчас, это их заслуга.

Я невероятно благодарен за всю любовь и заботу, которую мне дали, и веру, которая была со мной на протяжении всей моей карьеры. Это очень ценно для меня, я никогда этого не забуду. Вы — огромнейшая часть всего процесса, что происходит со мной сейчас», — сказал Егор Дёмин на пресс-конференции.

Лотерея драфта и драфт-комбайн состоятся в мае в Чикаго. Лотерея пройдёт 12 мая, а просмотр будущих новичков запланирован на период с 11 по 18 мая.

В сезоне-2024/2025 команда BYU дошла до 1/8 финала «Мартовского безумия» NCAA, выступавший на позициях разыгрывающего защитника и атакующего защитника Дёмин являлся стабильным игроком стартовой пятёрки. На счету Егора 33 матча при 10,6 очка, 5,5 ассиста и 3,9 подбора в среднем за игру.