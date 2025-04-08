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Кириленко отреагировал на решение Дёмина выставить свою кандидатуру на драфт НБА

Кириленко отреагировал на решение Дёмина выставить свою кандидатуру на драфт НБА
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Бывший игрок НБА, а ныне президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал решение Егора Дёмина выставить свою кандидатуру на драфт НБА.

«Я очень рад его решению! Это важный шаг не только для Егора, но и для российского баскетбола в целом. У него есть для этого все шансы. Он талантливый, работоспособный и универсальный, а это те качества, которые высоко ценятся в НБА. Уверен, что он готов к этому вызову. Важно, что он не боится конкуренции и готов доказать свой уровень в сильнейшей лиге мира. Это смело, но оправданно.

Я думаю, у него хорошие шансы в середине первого раунда. Конечно, некоторые клубы могут сомневаться в его физической готовности к жёсткому ритму НБА. Если он покажет уверенность в испытаниях, уверен, у него всё будет отлично», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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