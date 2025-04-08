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Гран Канария — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
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Кириленко назвал команды НБА, в которых хотел бы видеть Дёмина

Кириленко назвал команды НБА, в которых хотел бы видеть Дёмина
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Бывший игрок НБА, а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко ответил на вопрос, какой системе НБА мог бы подойти российский баскетболист Егор Дёмин.

«По стилю игры ему могла бы подойти система «Сан-Антонио Спёрс». Это организация с выдающейся культурой развития молодых талантов. «Юта Джаз» тоже выглядит идеально — сильная фан-база, молодая команда. В таких условиях у него есть шанс быстро закрепиться.

А вот с контендерами сложнее. Например, в «Бостоне» уже есть суперзвёзды, которые закрывают почти всё игровое время. Важно, чтобы Егор попал в систему, где ему дадут возможность проявить себя, а не отправят на скамейку запасных», — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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