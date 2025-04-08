УНИКС разгромил «Астану» в Единой лиге

В Астане (Казахстан) завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный одноимённый клуб и казанский УНИКС. Встреча завершилась разгромной победой УНИКСа со счётом 105:65.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Сергей Торопов, набравший 20 очков. 19 очков на свой счёт записал Маркос Найт, ещё по 15 очков у Джалена Рейнольдса и Андрея Лопатина. В составе «Астаны» 23 очка набрал Ти Джей Старкс. 10 очков в активе Аскара Мадейкина.

Напомним, первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает петербургский «Зенит», на счету которого 37 побед и пять поражений. Второе место занимает московский ЦСКА (36 побед и шесть поражений), а топ-3 замыкает казанский УНИКС (35 побед и восемь поражений).