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УНИКС разгромил «Астану» в Единой лиге

УНИКС разгромил «Астану» в Единой лиге
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В Астане (Казахстан) завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный одноимённый клуб и казанский УНИКС. Встреча завершилась разгромной победой УНИКСа со счётом 105:65.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
08 апреля 2025, вторник. 18:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
65 : 105
УНИКС
Казань
Астана: Старкс - 23, Майдекин - 10, Айткали - 9, Смит - 6, Походяев - 5, Сарсенгалиев - 4, Пестов - 3, Щербак - 3, Мотовилов - 2, Десятников, Оразбеков, Абашидзе
УНИКС: Торопов - 20, Найт - 18, Рейнольдс - 15, Лопатин - 15, Акун-Пёрселл - 10, Бако - 8, Д. Кулагин - 6, Комолов - 5, Илюк - 4, Лабери - 2, Стуленков - 2

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Сергей Торопов, набравший 20 очков. 19 очков на свой счёт записал Маркос Найт, ещё по 15 очков у Джалена Рейнольдса и Андрея Лопатина. В составе «Астаны» 23 очка набрал Ти Джей Старкс. 10 очков в активе Аскара Мадейкина.

Напомним, первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает петербургский «Зенит», на счету которого 37 побед и пять поражений. Второе место занимает московский ЦСКА (36 побед и шесть поражений), а топ-3 замыкает казанский УНИКС (35 побед и восемь поражений).

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