Дёмин: НБА — это моя мечта с детства, с тех пор, как я впервые взял мяч в руки

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин признался, что полон любви по отношению к университету Бригама Янга, за команду которого играл в NCAA, а также заявил, что мечтал о карьере в НБА с самого детства.

«Ну и что касается семьи «Кугарз». Я говорю не только о фанатах, а обо всех людях, кто так или иначе причастен. Те, кто работает на стадионе, те, кто приносит нам еду, убирается. Всё благодаря вам, благодаря людям, которые трудятся каждый день ради нас, тем, кто остаётся вне взора публики. Вы очень важны для меня и для всей команды.

Сегодня я закрываю главу своей жизни, но открываю новую. Самое главное, поймите, я не прощаюсь с вами. Буду помнить о вас всю свою жизнь. Всегда буду представлять BYU, где бы ни был. Для меня это большая честь.

Было очень сложно решить, что делать дальше, чего хочу. Сердце говорило мне оставаться. Я очень люблю это место. Мне сложно выразить то, как был важен этот год. Если бы не это место, я бы не был здесь, не говорил о том, что иду в НБА.

НБА — это моя мечта с детства, с тех пор, как я впервые взял мяч в руки. Очень рад, что прошёл такой путь к этому моменту, сколько работал и сколько работали люди вокруг меня. Мы вместе проложили этот путь.

Что я ещё могу сказать о BYU. Это замечательное место для развития молодых талантов. Здесь очень много умных и целеустремлённых людей, которые трудятся, чтобы сделать вас лучше. Не только на площадке, но и за её пределами. Опять же, это касается не только тренеров, а вообще всех членов этой большой семьи.

Повторюсь, сегодня исполняется моя мечта. Я рад сделать следующий шаг. Посмотрим, что же произойдёт в будущем

Также хочется упомянуть учителей и студентов в университете. Они очень отзывчивы и заботятся обо всех атлетах программы. Они тоже являются важнейшей частью BYU. Учиться у таких людей было честью для меня. Было очень приятно ощущать, что люди здесь реально пытаются тебе помочь добиться успеха.

Я встретил здесь много людей, говорящих по-русски, в том числе студентов. Это было очень круто», — сказал Дёмин на пресс-конференции.