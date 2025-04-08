Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран Канария — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Вяльцев оценил решение Дёмина участвовать в драфте НБА

Егор Вяльцев оценил решение Дёмина участвовать в драфте НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион Единой лиги ВТБ Егор Вяльцев прокомментировал решение россиянина Егора Дёмина выставить свою кандидатуру на драфт НБА.

«Здорово, что Дёмин решился выставиться на драфт НБА. Это правильное решение. Чем раньше выставится, тем будет лучше для него. Егора ждёт большое будущее при любых обстоятельствах, даже если он не выставится на драфт. Он в любом случае себя найдёт, при определённых условиях раскроет свой талант. Дай бог, чтобы Егор избежал травм», — сказал Вяльцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Лотерея драфта и драфт-комбайн состоятся в мае в Чикаго. Лотерея пройдёт 12 мая, а просмотр будущих новичков запланирован на период с 11 по 18 мая.

В сезоне-2024/2025 команда BYU дошла до 1/8 финала «Мартовского безумия» NCAA, выступавший на позициях разыгрывающего защитника и атакующего защитника Дёмин являлся стабильным игроком стартовой пятёрки. На счету Егора 33 матча при 10,6 очка, 5,5 ассиста и 3,9 подбора в среднем за игру.

Сейчас читают:
«Я долго думал, молился». Дёмин сделал свой выбор! И он абсолютно правильный и логичный
«Я долго думал, молился». Дёмин сделал свой выбор! И он абсолютно правильный и логичный
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android