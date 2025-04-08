Егор Вяльцев оценил решение Дёмина участвовать в драфте НБА

Чемпион Единой лиги ВТБ Егор Вяльцев прокомментировал решение россиянина Егора Дёмина выставить свою кандидатуру на драфт НБА.

«Здорово, что Дёмин решился выставиться на драфт НБА. Это правильное решение. Чем раньше выставится, тем будет лучше для него. Егора ждёт большое будущее при любых обстоятельствах, даже если он не выставится на драфт. Он в любом случае себя найдёт, при определённых условиях раскроет свой талант. Дай бог, чтобы Егор избежал травм», — сказал Вяльцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Лотерея драфта и драфт-комбайн состоятся в мае в Чикаго. Лотерея пройдёт 12 мая, а просмотр будущих новичков запланирован на период с 11 по 18 мая.

В сезоне-2024/2025 команда BYU дошла до 1/8 финала «Мартовского безумия» NCAA, выступавший на позициях разыгрывающего защитника и атакующего защитника Дёмин являлся стабильным игроком стартовой пятёрки. На счету Егора 33 матча при 10,6 очка, 5,5 ассиста и 3,9 подбора в среднем за игру.