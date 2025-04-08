Егор Дёмин раскрыл, как принял решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин рассказал, как принял решение о выставлении своей кандидатуры на драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я долго думал об этом решении, много молился. Разговаривал с близкими, с семьёй. А ещё разговаривал с собой, чтобы понять, какой выбор будет наилучшим для меня. И только пару дней назад окончательно решился. В первую очередь на моё решение повлияли родители. Для них это был очень стрессовый период, они проверяли мок-драфты каждый день (смеётся)», — сказал Дёмин на пресс-конференции.

Лотерея драфта и драфт-комбайн состоятся в мае в Чикаго. Лотерея пройдёт 12 мая, а просмотр будущих новичков запланирован на период с 11 по 18 мая.

В сезоне-2024/2025 команда BYU дошла до 1/8 финала «Мартовского безумия» NCAA, выступавший на позициях разыгрывающего защитника и атакующего защитника Дёмин являлся стабильным игроком стартовой пятёрки. На счету Егора 33 матча при 10,6 очка, 5,5 ассиста и 3,9 подбора в среднем за игру.