Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран Канария — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин раскрыл, как принял решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА

Егор Дёмин раскрыл, как принял решение выставить свою кандидатуру на драфт НБА
Аудио-версия:
Комментарии

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин рассказал, как принял решение о выставлении своей кандидатуры на драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я долго думал об этом решении, много молился. Разговаривал с близкими, с семьёй. А ещё разговаривал с собой, чтобы понять, какой выбор будет наилучшим для меня. И только пару дней назад окончательно решился. В первую очередь на моё решение повлияли родители. Для них это был очень стрессовый период, они проверяли мок-драфты каждый день (смеётся)», — сказал Дёмин на пресс-конференции.

Лотерея драфта и драфт-комбайн состоятся в мае в Чикаго. Лотерея пройдёт 12 мая, а просмотр будущих новичков запланирован на период с 11 по 18 мая.

В сезоне-2024/2025 команда BYU дошла до 1/8 финала «Мартовского безумия» NCAA, выступавший на позициях разыгрывающего защитника и атакующего защитника Дёмин являлся стабильным игроком стартовой пятёрки. На счету Егора 33 матча при 10,6 очка, 5,5 ассиста и 3,9 подбора в среднем за игру.

Сейчас читают:
«Я долго думал, молился». Дёмин сделал свой выбор! И он абсолютно правильный и логичный
«Я долго думал, молился». Дёмин сделал свой выбор! И он абсолютно правильный и логичный
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android