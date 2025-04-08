Егор Дёмин: именно вера в бога помогла мне справиться с волнением в США

19-летний российский баскетболист Егор Дёмин рассказал, как вера в бога помогла ему во время игры за университет Бригама Янга в NCAA в США.

«Здесь, в BYU, мои отношения с богом стали куда крепче, чем прежде. Это было важной частью моего развития здесь. Я приехал сюда с верой, но уезжаю с ещё более сильной верой. С верой в то, что добро существует, если в него верить, если молиться, если доверять богу. Когда приехал сюда, я очень нервничал, не знал, как всё сложится. Именно вера помогла мне справиться с волнением. Я доверился богу, верю, что у него есть план для каждого из нас», — сказал Дёмин на пресс-конференции.