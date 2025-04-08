Егор Дёмин: своим решением представляю весь российский баскетбол

19-летний российский баскетболист, выступавший в минувшем сезоне в американской студенческой лиге NCAA команды университета Бригама Янга (BYU), Егор Дёмин рассказал, испытывает ли он давление из-за того, что становится первым россиянином за долгое время, выставившим кандидатуру на драфт НБА.

«Испытываю ли я груз давления, что являюсь первым россиянином за долгое время, который выставляет свою кандидатуру на драфт НБА? Давления не испытываю, я просто испытываю гордость, что могу представлять свою страну на таком высоком уровне. Что я своим решением в какой-то степени представляю весь российский баскетбол. Для меня было бы очень важно, если моё решение станет мотивацией для кого-то. Я рад, что у меня столько фанатов из России, которые болеют за то, что бы у меня всё сложилось», — сказал Егор Дёмин на пресс-конференции.

Лотерея драфта и драфт-комбайн состоятся в мае в Чикаго. Лотерея пройдёт 12 мая, а просмотр будущих новичков запланирован на период с 11 по 18 мая.

В сезоне-2024/2025 команда BYU дошла до 1/8 финала «Мартовского безумия» NCAA, выступавший на позициях разыгрывающего защитника и атакующего защитника Дёмин являлся стабильным игроком стартовой пятёрки. На счету Егора 33 матча при 10,6 очка, 5,5 ассиста и 3,9 подбора в среднем за игру.