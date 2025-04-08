Руководство «Денвер Наггетс» уволило главного тренера Майка Мэлоуна — Чарания

Руководство колорадского коллектива «Денвер Наггетс» приняло решение об увольнении главного тренера команды Майка Мэлоуна. Об этом сообщает известный и авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Мэлоуну 54 года. На пост главного тренера «Денвера» американский специалист пришёл в 2015 году. За это время под его руководством команде удалось один раз стать чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2022/2023.

Ранее Майк был главным тренером команд «Нью-Йорк Никс» и «Сакраменто Кингз». Мэлоун также работал ассистентом тренера в нескольких командах НБА, включая «Голден Стэйт Уорриорз».