Единая лига: результаты матчей 8 апреля

Во вторник, 8 апреля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоялся очередной игровой день. В общей сложности на эту дату была запланирована одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого матча.

Результаты Единой лиги ВТБ 8 апреля:

«Астана» – УНИКС — 65:105.

Напомним, первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает петербургский «Зенит», на счету которого 37 побед и пять поражений. На втором месте располагается московский ЦСКА (36 побед и шесть поражений), а топ-3 замыкает казанский УНИКС (35 побед и восемь поражений).

Регулярный чемпионат завершится 13 апреля 2025 года.