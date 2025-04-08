«Денвер» уволил генерального менеджера Келвина Бута вслед за главным тренером

Руководство колорадского клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» уволило генерального менеджера Келвина Бута. Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Ранее стало известно, что «Денвер» уволил с поста главного тренера Майка Мэлоуна.

«Денвер» в настоящий момент идёт на серии из четырёх поражений. Команда занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, одержав в 79 встречах 47 побед и потерпев 32 поражения.

До завершения регулярного чемпионата «Денвер Наггетс» осталось провести три игры. Регулярный сезон Национальной баскетбольной ассоциации завершится 13 апреля 2025 года.