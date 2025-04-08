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«Денвер» уволил генерального менеджера Келвина Бута вслед за главным тренером

«Денвер» уволил генерального менеджера Келвина Бута вслед за главным тренером
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Руководство колорадского клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер Наггетс» уволило генерального менеджера Келвина Бута. Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Ранее стало известно, что «Денвер» уволил с поста главного тренера Майка Мэлоуна.

«Денвер» в настоящий момент идёт на серии из четырёх поражений. Команда занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, одержав в 79 встречах 47 побед и потерпев 32 поражения.

До завершения регулярного чемпионата «Денвер Наггетс» осталось провести три игры. Регулярный сезон Национальной баскетбольной ассоциации завершится 13 апреля 2025 года.

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Руководство «Денвер Наггетс» уволило главного тренера Майка Мэлоуна — Чарания
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