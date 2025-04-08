Президент Лиги ВТБ: надеемся Дёмин побьёт какой-нибудь рекорд, если попадёт в НБА

Президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал решение 19-летнего российского баскетболиста Егора Дёмин выставить свою кандидатуру на драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в этом году.

«Нет золотой середины, выставлять свою кандидатуру на драфт НБА или ещё сезон поиграть в NCAA. Решение Егора сложное, но взвешенное. Попробовав себя во многих академиях и проектах, которые проходят молодые игроки, Егор везде набрался компетенции для принятия этого решения самому. Это взрослое решение вместе с его командой, которая отрабатывает профессионально. У нас в России реальный баскетбольный талант, за который мы все будем переживать и надеяться, что это будет наш новый российский проект. Будем надеяться, что Егор побьёт какой-нибудь рекорд, если попадёт в НБА. Устроит нам что-нибудь, как наш знаменитый Овечкин (смеётся)!

Талант и трудолюбие у Егора несомненные. Достаточно высокий IQ по принятию решений. Слабые стороны тоже понимает и работает над ними. Золотая середина по принятию решения — ощущения. Нужно будет очень внимательно смотреть, как до драфта Егор будет сам себя показывать, вести себя и давать нам поводы для обсуждения своих возможностей. Я предполагаю, что одним из решений, которое его подтолкнуло выставить свою кандидатуру на драфт, — это команды, где он может пригодиться сразу.

Драфт — это очень непредсказуемое мероприятие. Может развернуться так, как хочет спортсмен и его команда, а может — в обратную сторону. Будем смотреть, какую аналитику будут давать специалисты по игрокам. И я бы не забывал про Остина Ривза, который вообще не был задрафтован. А сегодня он играет на уровне звезды «Лейкерс», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.