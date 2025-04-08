Президент Лиги ВТБ рассказал о сильных качествах Егора Дёмина

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал о сильных качествах 19-летнего российского баскетболиста Егора Дёмина.

«Егора хотелось бы видеть в той команде, которая его примет и сразу возьмёт. Пускай сначала это будет приведение в серьёзные функциональные кондиции, закрытие слабых мест. Пускай это даже будет G-лига, где он просто поднимет уровень функционалки.

Очень много ковенантов высокого уровня у Егора уже есть. Несомненно, талант тела, длинные руки и кисти, прыжок, принятие решений. Есть и проблематика, которая закроется при большом тренировочном процессе. Позицию, которую Егор может закрывать, хотелось, чтобы эта позиция сразу была у него. Таких организаций в НБА достаточно много. Есть организации, которые принимают решения именно на такие проекты, забирая со своего драфт-уровня игроков, которые через сезон-два могут выйти на высокий уровень», — сказал Кущенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.