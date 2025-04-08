Главный тренер сборной России Лукич считает, что Дёмин поторопился с выходом на драфт НБА

Главный тренер сборной России Зоран Лукич прокомментировал решение россиянина Егора Дёмина выставить свою кандидатуру на драфт НБА.

«Что касается драфта Дёмина, то никто не может поспорить с тем, что у него огромные шансы, но ему надо понять, правильный ли это путь. Сделать ли это в этом сезоне или адаптироваться ещё. По моему мнению, с учётом его физики, лучше ещё как минимум на один год остаться в университете. Потом сделать этот шаг на драфт, продолжение карьеры в НБА», — приводит слова Лукича ТАСС.

Лотерея драфта и драфт-комбайн состоятся в мае в Чикаго. Лотерея пройдёт 12 мая, а просмотр будущих новичков запланирован на период с 11 по 18 мая.

В сезоне-2024/2025 команда BYU дошла до 1/8 финала «Мартовского безумия» NCAA, выступавший на позициях разыгрывающего защитника и атакующего защитника Дёмин являлся стабильным игроком стартовой пятёрки. На счету Егора 33 матча при 10,6 очка, 5,5 ассиста и 3,9 подбора в среднем за игру.