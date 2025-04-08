Тренер Дёмина в NCAA раскрыл, как отреагировал на решение Егора участвовать в драфте НБА

Главный тренер команды университета Бригама Янга (BYU) Кевин Янг рассказал, что поддержал решение 19-летнего российского баскетболиста Егора Дёмина, который играл под его руководством, выставить свою кандидатуру на драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в этом году.

«Мы сразу ему сказали, что поддержим любое его решение. Я поделился с ним своим опытом работы с игроками, которые уже попали в НБА. Каково это быть новичком в лиге, как проходит процесс драфта. Люди не представляют, сколько энергии требуется в такое время, когда постоянно проходишь интервью с клубами, посещаешь тренировочные практики в разных местах», — сказал Янг на пресс-конференции.