«Хапоэль» обыграл «Гран Канарию» в первом матче финальной серии Еврокубка

В Тель-Авиве (Израиль) завершился первый матч финальной серии баскетбольного Еврокубка, в котором встречались местный «Хапоэль» и испанский клуб «Гран Канария».
Встреча закончилась победой «Хапоэля» со счётом 74:65.
В составе победителей отличился Джонатан Мотли, набравший 18 очков. 17 очков на счету Антонио Блэйкни.
У «Гран Канарии» 12 очков набрал Джордж Кондитт. 11 очками отметился Калеб Хомсли.
Второй матч финальной серии до двух побед состоится в Испании 11 апреля.
В полуфинальной серии «Хапоэль» оказался сильнее «Валенсии» (2-1 в серии), а «Гран Канария» прошла турецкий «Бахчешехир» (2-1 в серии).
Действующим победителем Еврокубка является «Париж». В финале турнира парижане встречались с другой командой из Франции — «Бурком» — и по итогам двух игр одержали победу.
- 8 апреля 2025
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