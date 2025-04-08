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Гран Канария — Хапоэль Тель-Авив. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
20:30 Мск
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«Хапоэль» обыграл «Гран Канарию» в первом матче финальной серии Еврокубка

«Хапоэль» обыграл «Гран Канарию» в первом матче финальной серии Еврокубка
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В Тель-Авиве (Израиль) завершился первый матч финальной серии баскетбольного Еврокубка, в котором встречались местный «Хапоэль» и испанский клуб «Гран Канария».

Встреча закончилась победой «Хапоэля» со счётом 74:65.

Еврокубок . Final. 2-й тур
11 апреля 2025, пятница. 22:00 МСК
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Не начался
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В составе победителей отличился Джонатан Мотли, набравший 18 очков. 17 очков на счету Антонио Блэйкни.

У «Гран Канарии» 12 очков набрал Джордж Кондитт. 11 очками отметился Калеб Хомсли.

Второй матч финальной серии до двух побед состоится в Испании 11 апреля.

В полуфинальной серии «Хапоэль» оказался сильнее «Валенсии» (2-1 в серии), а «Гран Канария» прошла турецкий «Бахчешехир» (2-1 в серии).

Действующим победителем Еврокубка является «Париж». В финале турнира парижане встречались с другой командой из Франции — «Бурком» — и по итогам двух игр одержали победу.

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